Onur Ateş Anadolu Lisesi'nde uluslararası uygulama

Samsun'un Atakum ilçesindeki Onur Ateş Anadolu Lisesinde uygulamaya konulan Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu çocukları evrensel dünyaya hazırlıyor.

Eski adı Milli Piyango Anadolu Lisesi (MPAL) olan Onur Ateş Anadolu Lisesi, Model Birleşmiş Milletler (MUN) adı altında MPALMUN'19 adı verilen bir simülasyon uygulamasını başarıyla sürdürüyor. Lisenin, MUN Kulübü öğrencilerinin ve İngilizce öğretmeni Tuba Sarı'nın büyük katkılarıyla yürütülen proje, büyük beğeni ve takdir topluyor. Katılımcılarının dünya konuları ve uluslararası ilişkiler hakkında fikir edinme, hızlı çözüm üretme, toplum önünde konuşabilme, düşüncelerini ifade edebilme, ikna ve bir bütün olarak hareket edebilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen proje ayrıca katılımcılara yabancı dillerini pratik yapma imkanını da sağlıyor.

Geçen ay gerçekleştirdikleri MPALMUN 2019 konferansı ile birlikte katılımcılara özgür olabilecekleri bir ortam hazırlandığını belirten okul yöneticileri, "Öğrencilerimiz bu ortamda fikirlerini belirtip modern bir tartışma anlayışını benimsiyor. Ayrıca sahip oldukları bu anlayışı geliştirmeleri ve özgüvenlerinin artırılması yolunda önemli gelişim gösteriyorlar. Lisemizde 2 gün boyunca toplam 11 oturum süren komite çalışmalarında delegeler savaş sırasındaki çocuk hakları, mülteci sorunları, siber güvenliğin geleceği ve benzeri dünyada sorun teşkil eden konularda silahsızlandırma ve uluslararası güvenlik, sosyal, insani-kültürel, özel siyasi ve dekolonizasyon ile Salem Witch Trials adı verilen komitelerinde çalışmalar yaptı. Konferansın ana teması ise It's all about; Humanity , Humility-Integrity (Her şey insanlık, alçak gönüllülük ve mütevazılıkla ilgilidir) olarak belirlendi" dediler.