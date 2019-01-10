Opera eşliğinde alışveriş

Her yaş grubuna özel farklı etkinlikler organize eden Piazza, bu kez müzikseverleri de mutlu edecek. Alışverişin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle de ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan AVM, Samsun Devlet Opera ve Balesini konuk edecek.

Opera sanatçıları tarafından sunulacak müzik dinletisi ile alışverişin daha keyifli hale geleceği AVM'de ziyaretçiler, birbirinden değerli eserleri üstatlarından dinleyecekler. Samsunlular, müziğin ruhları dinlendiren etkisiyle unutulmaz bir hafta sonu geçirme fırsatı bulacaklar.