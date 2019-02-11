Operasyonlar meyvesini verdi dilenci sayısı azaldı

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda sadece 3 dilencinin yakalanması dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saathane Meydanı, Atatürk Bulvarı sinyalizasyon lambaları ve çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen şahısları tespit etti.

Yakalanan dilenci sayısında azalma gözlendi

Daha önceki operasyonlarda en az 10 dilenci yakalanırken, bugünkü operasyonda ise sadece 3 kişinin yakalanması dikkat çekti. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı.