Opr. Dr. Karaca: “Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor”

Dr. Özlem Karaca Ocak, meme kanseri konusunda erken teşhisin her zaman önemli olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlık alanında bilgiler vererek farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Özlem Karaca Ocak, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) çalışanlarına meme kanseri hakkında bilgiler verdi.

Hastalık hakkında çalışanlara bilgilere veren Dr. Özlem Karaca Ocak, "Memeyi oluşturan dokulardan kaynaklanan kansere meme kanseri denir. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser çeşididir. Fakat gerekli önlemler alındığında her zaman öldürücü değildir. Bunun için her zaman erken teşhisin önemine vurgu yapmaktayız. Meme de gözle fark edilebilen değişiklikler, kızarıklık, akıntı olması, ele gelen şişlikler, genellikle ağrısız, sert yapılı, hareket ettirilebilen veya yerinden oynamayan, zamanla büyüyebilen yapıda ve karakterde oluşumlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Sadece meme de değil, koltuk altında bu belirtiler gözlenebilir. Bu anlamda mutlaka bir risk faktörü gördüğünüz zaman beklemeden, korkmadan bir uzman doktora gidilmesi gerekmektedir" dedi.

Dr. Özlem Karaca Ocak tarafından verilen seminer, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.