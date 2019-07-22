Opr. Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatının ardından beslenmenin düzene oturtulması gerekir"

Dr. Volkan Kınaş, “Obezite ameliyatı sonrası kişilerin beslenme ve spor faaliyetlerini düzene oturtmaları gerekmektedir. Bu düzene uyulduğu süreçte kişiler 6 ay sonunda yüzde 40 oranında, 2 yıl sonrasında ise yüzde 75-90 oranındaki fazla kilolarından kurtulabilir” dedi.

Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Volkan Kınaş, obezite cerrahisine dair doğru bilinen yanlışlar bilgiler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların obezite ameliyatını olmasındaki nedenin diyet ve yoğun spora rağmen kilo kaybı yaşayamamaları ve günlük pratiklerini devam ettirmemeleri olduğunu belirten Kınaş, “Elbette ameliyat sonrası kişilerin beslenme ve spor faaliyetlerini düzene oturtmaları gerekmektedir. Bu düzene uyulduğu süreçte kişiler 6 ay sonunda yüzde 40 oranında, 2 yıl sonrasında ise yüzde 75-90 oranındaki fazla kilolarından kurtulabilir” dedi.

“2. ameliyat imkanı var”

Ameliyat sonrası düzenli beslenme ve spor faaliyetlerini sürdürmedikleri için kilo alan kişilerde, aynı ya da farklı bir ameliyat yöntemine dönüştürülerek 2. ameliyat olma imkanı bulunduğunu kaydeden Kınaş, “Obezite ameliyatlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün belirtiği şartlara ve tüm uygun şartların sağlandığı hastanelerde uygulandığı takdirde karşılaşılacak olan risk, farklı nedenlerle yapılan mide ameliyatlarında olan risk faktörlerinden daha fazla değildir. Ameliyat öncesinde obeziteye bağlı diyabet, uyku apnesi ya da hipertansiyon gibi ilave risk faktörleri bulunuyorsa gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından bu risk faktörlerinin de minimum seviyeye düşürülmesi gerekmektedir” diye konuştu.