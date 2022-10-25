Opr. Dr. Yönten: “Obezite toplumun genel sağlık yapısını bozabilen bir hastalık”

Dr. Yakup Yönten, obezitenin toplumun genel sağlık yapısını bozabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, 3. Kocaeli Obezite Çalıştayı'nda konuştu. Yönten'in obezite hakkında konuşma yaptığı çalıştay, Türk Obezite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Obezite Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Şahin'in başkanlığında gerçekleşti. Çalıştayda Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'te konuşma yaptı.

Sağlık sektörü temsilcilerinin de yer aldığı Çalıştayta önemli açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, “Çağımızın hastalığı haline gelen ve tüm dünyanın en büyük ortak sağlık sorunlarından olan obezite hastalığının ve tedavi seçeneklerinin ülkemizin kıymetli hocalarının bulunduğu bu gibi oturumlarda ele alınması büyük bir adımdır. Obezite birçok hastalığı beraberinde tetikleyebilen ve toplumun genel sağlık yapısını bozabilen bir hastalıktır. Gastrik Bypass ameliyatı, tüp mide ameliyatı, mide botoksu, mide balonu gibi bariatrik cerrahi imkanlarının gelişmesi ile obezite hastalığına tedavi imkanları oluşması ve bu gibi akademik yaklaşımlarla süreçlerin pekişmesi çok kıymetlidir” dedi.

Sözlerine “Büyük Anadolu Sağlık Grubu olarak, obezite ameliyatlarının 80'li yıllarda Türkiye'ye getirilmesinde ve teknik imkân kurgusunun geliştirilmesinde büyük destekler sağladık” diye devam eden Yakup Yönten, “Sağlık sektörünün gelişimine, toplumumuzun sağlığına pozitif etki edecek çalışmalara katkı sağlamak değişmez hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.