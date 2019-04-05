İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ordu Kültür Müdürü ve şoförü kazada yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü ile şoförü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü ile şoförü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında Antalya'dan fuardan dönen Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak'ın (54) bulunduğu Erdinç Odabaş (46) idaresindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Sanayi ışıklarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ait bayrak direğine çarptıktan sonra yol kenarında park halindeki 3 araca çarparak takla attı.


Kazada Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ve şoförü Erdinç Odabaş yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.