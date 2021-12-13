Organik fındık üreticilerine bordo bulamacı dağıtımı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Çakmak Baraj havzasında organik fındık üretimi yapan Çarşamba Fındık Üreticileri Birliği'ne üye 39 üreticiye fındıkta fungal hastalıkları önlemek, fındık bahçelerini dönemsel risklerden korumak, verim ve kaliteye katkı sağlamak amacıyla önce eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlce Müdürü İrfan Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birlik Başkanı Ali Bakır, İl Organik Tarım Birimi ile İlçe Müdürlüğü teknik elemanları ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bordo bulamacı dağıtımı da gerçekleştirildi.

İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, “Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bordo bulamacını kullanacak olan üreticilerimizin, bahçelerinde oluşan farkı rahat gözlemleyebileceğine inanıyoruz. Bu anlamda, diğer üreticilerimizin de konuyla ilgilenmesine vesile olacağına ve organik fındık yetiştiriciliğinde bir farkındalık oluşturacağına inandığımız bordo bulamacı kullanımının üreticilere bol verim ve kazanç getirmesini temenni ederim” dedi.

Dağıtım töreni sonunda, sahada uygulama yapılmak üzere organik fındık bahçesine geçilmesi ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk'ün bordo bulamacının fındık alanlarında kullanımı hakkında bilgi vererek uygulamayı gerçekleştirmesinin ardından üreticilerin soruları cevaplandı.