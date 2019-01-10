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Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Samsun’da yoğun bakımdaki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Gülcan Özek’in organları üç hastaya umut oldu.

Samsun'da yoğun bakımdaki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Gülcan Özek'in organları üç hastaya umut oldu.


10 gün önce Ondokuz Mayıs Üniveristesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan Özek'ın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinatörlüğü, Özek'in ailesi ile organ bağışı için bir görüşme yaptı. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine Özek'in bir böbreği İstanbul'a, bir böbrek ve karaciğeri Samsun'daki hastalara nakledilmek üzere görevli doktorlar tarafından çıkartıldı. İstanbul'daki hastaya nakledilecek böbrek hava yolu ile gönderildi.


Onurlu bir davranış sergiledikleri için Özek ailesine teşekkür eden Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, OMÜ Tıp Fakültesi'nde karaciğer nakline tekrar başladığını belirtti.

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