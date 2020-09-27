Orman emvali kaçakçılarına jandarma darbesi

Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman emvali kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çulhakoca Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın ormandan kestiği ağaçları evinin önünde parçalayarak satış yaptığı bilgisine ulaştı. Orman muhafaza memurları ile birlikte olay yerine giden jandarma ekipleri parçalanmış halde çok sayıda çam ağacı tespit etti.

H.A. isimli şahıs hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.