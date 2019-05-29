Orman Fidanlık Müdürlüğünden kurumsal sağlık anlaşması

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını geniş bir yelpazede devam ettiriyor. Bu kapsamda Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında Kurumsal Sağlık Anlaşması imzaladı. Anlaşma ile birlikte Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacaklar.

Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İletişim Uzmanı Alper Sayar, yeni hastane açılış süreci hakkında bilgilendirme yaparak özellikle ameliyat için önceden başka şehirlerde gidildiğini fakat artık önemli denilecek operasyonların yapıldığı dile getirerek yeni başlayan hekimlerin bilgisini verdi.

Sayar son olarak, kurumsal sağlık sözleşmesinin içeriğini anlatarak, Samsun Orman Fidanlık Müdürü

Ahmet Ulukan ile sözleşmeyi imzaladı.

Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ulukan, yaptıkları bu çalışma için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür etti.