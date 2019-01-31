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Orman İşletmesi şantiyesinden hırsızlık

Samsun’un Bafra ilçesinde Orman İşletmesine ait şantiyeden televizyon, bilgisayar kasası, tüp ve ocak çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletmesine ait şantiyeden televizyon, bilgisayar kasası, tüp ve ocak çalındı.


Olay, Fatih Mahallesi Fabrika Sokak'ta bulunan Orman İşletme Binası karşısında bulunan şantiye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah binayı kontrol eden işletme görevlisi binanın arka kapısının açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları incelemede henüz kimlikleri belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından tek katlı binadan televizyon, bilgisayar kasası, tüp ve ocak çalındığını tespit etti.


Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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