Orman Okulu ve Sıfır Atık Köyü ilgi odağı oldu

Canik Belediyesi'nin çevre projeleri EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi, ödüllü çevre projeleriyle 6 ve 9 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Ev sahipliğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin yaptığı fuarda Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Orman Okulu ve Sıfır Atık Köyü projeleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Canik Belediyesi'nin çevre projelerinin tanıtımının yapıldığı stant Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver tarafından da ziyaret edildi. Projelerle ilgili Canik Belediyesi AR-GE birimi mühendislerinden bilgi alan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerin ilham verici olduğunu belirtti. Canik Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödül almış Sıfır Atık Köyü projesi ile Türkiye'de ilk devlet destekli Orman Okulu projelerini takdir ettiğini ifade eden Başkan Fatma Şahin, başarılarının devam etmesini diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 9 Ekim tarihine kadar Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde devam edecek.