Ormancılık bölümü öğrencileri arazi tatbikatında

Samsun'da ormancılık bölümü öğrencilerine yönelik yapılan arazi tatbikatında orman yangınları, orman zararlıları ve zararlarla mücadeleler konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu(MYO) Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri programı bünyesindeki ikinci sınıf öğrencileri için arazi tatbikatları dersi kapsamında ilk arazi gezisi gerçekleştirildi. Toplam üç arazi gezisinden oluşacak uygulamaların ilki Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akçay Orman İşletme Şefliği sınırlarında düzenlendi. Arazi uygulamasına öğrenciler ve Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlileri Cemile Çakır ve Cemil Özdemir ile birlikte Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, Vezirköprü Orman İşletme Şeflerinden Samet Kara, İsa Atıgan, Mehmet Musab Parlak ve Ahmet Çelik'in yanı sıra orman muhafaza memurları da katıldı. Arazi uygulaması kapsamında orman yangınları, orman zararlıları ve zararlarla mücadeleler konusunda öğrencilere detaylı bilgiler verilerek bazı tatbikatlar uygulamalı olarak gösterildi.