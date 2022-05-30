İhlas Haber Ajansı

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Ormanda kestiği ağaç üzerine düşen şahıs ölümden döndü

Samsun’da ormanda kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da ormanda kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Mert Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan Şaban G.(48), kendi imkanlarıyla ormanlık alandan çıkıp aracına binerek evine gitti. Buradan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şaban G. tedavi altına alındı.

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