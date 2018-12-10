Ormanda mantar toplarken vuruldu, helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun'da ormanda mantar toplarken tüfekle ateş açılması sonucu kafasından vurularak ağır yaralanan bir kişi olay yerinden ambulans helikopter ile alınarak hastaneye götürüldü.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıalan Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda mantar toplayan 7 çocuk babası Şeref Kaya (66), tüfekle ateş açılması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. Ormanlık alana Vezirköprü ilçesinden 112 Acil servise ait kara ambulansı sevk edildi. Yaralıya ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken hayati tehlikesi bulunan ve zamanla yarışılan Şeref Kaya'yı hastaneye yetiştirmek için için Samsun 112 acil servis istasyonundan ambulans helikopter talep etti.

Samsun'dan havalanan ambulans helikopter yaralanın bulunduğu ormanlık alanın yakına indi. Ambulans helikoptere alınan Şeref Kaya, Samsun'daki İlkadım Helikopter Pistine getirildi. Buradan da kara ambulansına nakledilen yaralı, pistin hemen yanındaki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.