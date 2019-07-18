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Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın hayatını kaybetti

Samsun’da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da ormandan topladıkları mantardan yiyen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları mantardan yiyen Döndü Sapan (78) zehirlendi. Asarcık Devlet Hastanesi kaldırılan Döndü Sapan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Döndü Sapan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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