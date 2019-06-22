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Ormanda yağmur altında seminer

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları’nda, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde danışmalık hizmet alımı ile görev alan genç orman mühendislerine yağmur altında seminer verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kunduz Ormanları'nda, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde danışmalık hizmet alımı ile görev alan genç orman mühendislerine yağmur altında seminer verildi.


Seminerde Amasya Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcı Vekili Engin Keleş, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, İşletme Şefleri Abdullah Şahin ve Bahadır Kurt tarafından genç meşcere bakımları, tabi gençleştirme, üretim, damga, ağaç kesme tekniği, standardizasyon ve istif tasnif konularında uygulamalı eğitim verildi. Ormancılık çalışmalarının sadece memur gözü ile değil sevgi ve özveriyle yapılması, gelecekte iyi ormanlar oluşturarak ormanların devamlılığının sağlanmasının ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlanacağı, ormanların devamlılığının sağlanması konularına vurgu yapıldı. Eğitim çalışmasının Sarıçiçek Orman İşletme Şefliği, Kunduz Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında yapıldı.


Türkiye'nin en verimli ve en güzel ormanlarından olan Kunduz Ormanları'nın tam bir eğitim okulu olduğu belirtildi.

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