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Ormandan kaçak odun kesenler jandarmaya yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ton kaçak odun yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan Düzköy Mahallesi'nden kaçak orman emvali getirileceği duyumu alan 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilköy Mahallesi Pırköy mevkinde H.K.‘nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde açık kasa kamyonet kasasında yaklaşık iki ton kaçak orman emvali kayın ağacı olduğu tespit edildi. Kamyonet sürücüsü H.K.'ye 6831 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere kamyonet ve kaçak orman emvali 19 Mayıs Orman İşletme Şefliğine görevlisine teslim edildi.

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