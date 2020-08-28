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Ormanlık alanda çalışırken hayatını kaybetti

Samsun’da ormanlık alanda çalışırken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da ormanlık alanda çalışırken aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmak istenilen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Karaabdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kara (51) ormanlık alanda çalıştığı sırada rahatsızlanarak Ladik Devlet Hastanesine kaldırılmak istendi. Kara, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Mehmet Kara'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kara'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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