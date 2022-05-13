Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

Samsun'da ormanlık alanda kaçak olarak define arayan şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Kocadağ mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen R.Y.'yi (50) yakalayarak gözaltına aldı. İskele sistemi kuran R.Y.'nin iki katlı yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki alanda kazı yaptığı ortaya çıktı. Şahsın yazlık evinin bahçesinden kazı yaptığı alana 300 metrelik elektrik hattı çektiği de tespit edilirken, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.