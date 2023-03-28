Örnek fırıncılar: Zabıta denetiminde pide gramajları yüksek çıktı

Samsun'un Kavak ilçesinde zabıta tarafından yapılan fırın denetiminde pide gramajları normalden 30 ila 80 gram yüksek çıktı.

Türkiye'nin birçok yerinde fırıncılar artan girdiler nedeniyle zarar ettiklerinden yakınırken, Samsun'un Kavak ilçesindeki fırıncıların ise kendi inisiyatifleri ile pide ve ekmek gramajlarını yüksek tuttuğu ortayı çıktı. Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimi yapan Kavak Belediyesi Zabıta ekipleri, girdikleri fırınlarda üretilen ekmek ve pidelerin gramajlarının çok üzerinde çıkması üzerine fırıncılara teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlarda yapılan denetimlerde Ramazan pidelerinin olması gereken gramajlarından fazla olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde tüm fırınlarda 10 TL'ye satılan 350 gram Ramazan pidesi 30 ila 80 gram, ekmekler ise 10 ile 30 gram fazla çıktı. Fırıncılar, girdi maliyetlerinin artmasına rağmen mübarek ayda üzerlerine düşen görevi yapmanın gayretinde olduklarını söylediler.

Başkan Sarıcaoğlu'ndan fırıncılara teşekkür

Fırıncı esnafının gösterdiği hassasiyetin her türlü övgünün üzerinde olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim

Sarıcaoğlu, “Belediye olarak ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarda düzenli olarak denetimler yapıyoruz. Yıllardır hiçbir fırınımızda bir olumsuzluğa rastlamadık. Bu hafta yaptığımız denetimlerde fırıncı esnafımızın gramaj hassasiyetleri, kul hakkına böylesine riayet edilmesi bizleri duygulandırdı. Tüm girdi malzemelerine zam gelmesine rağmen Kavaklı esnafımızın gösterdiği bu hassasiyet her türlü övgünün ve takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.