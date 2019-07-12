Samsun'un Çarşamba ilçesinde Örtüaltı Entegre Mücadele Programı çerçevesinde örnek üreticilere sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Örtüaltı Entegre Mücadele Programı Çarşamba ilçesi Karamustafalı, Kirazbucağı, Damlataş, Bölmeçayır, Turgutlu, Yenikaracalı ve Yukarı Karabahçe Mahallelerinde toplam 10 örtüaltı işletmesinde (103 örtüaltı alanda da) yürütülüyor.

"Entegre Mücadele Prensipleri" doğrultusunda çevre ve insan sağlığını esas alarak üretim yapan örnek üreticilere EKÜY sertifikaları dağıtıldı.