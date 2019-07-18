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Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı dalgalandırdı

Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk bayrağı ve Bafra Bisiklet Topluluğu flaması dalgalandı.

Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı ve Bafra Bisiklet Topluluğu flaması dalgalandı.


Tilki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kurucusu Bafralı Yiğit Kara, Orta Doğu'nun en yüksek Avrupa ve Rusya'nın 2. yüksek dağı olan İran- Devamend Dağı zirvesi olan beş bin 671 metreye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Aktif bir volkan olan Devamend Dağı tırmanışı boyunca sülfür gazına maruz kalan Bafralı dağcı zirveye ulaşarak Türk bayrağını ve Bafra Bisiklet Topluluğunun flamasını dalgalandırmayı başardı.


Bafra Bisiklet Topluluğu Kurucusu Volkan Karaman yaptığı açıklamada, “Değerli dağcı arkadaşım Yiğit Kara İran da zorlu ve riskli bir tırmanış gerçekleştirdi. Bu tırmanış neticesinde Bafra Bisiklet Topluluğu flamamızı ve Türk bayrağını zirvede açarak dalgalandırması bizleri çok gururlandırdı kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

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