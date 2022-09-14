Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneğinden Ermenistan'a tepki

Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneği Başkanı Mesude Veliyeva Altun, Ermenistan'ın barış sürecine saldırdığını söyledi.

12 Eylül'de Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan güçlerine yönelik saldırılar yapıldı. Samsun'da yaşayan Azeriler, resmi İrevan'ın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine vurduğu darbeden derin endişe duyduklarını ifade ederek, açıklamalarda bulundu. 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj gruplarının Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki mevzi ve sığınaklarına havan topu ve farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş açtığını belirten Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneği Başkanı Mesude Veliyeva Altun, “Yapılan saldırılar sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli arasında kayıplar meydana gelmiş, askeri altyapı zarar görmüştür. Azerbaycan'ın başlattığı iki ülke arasındaki barış sürecine Ermenistan'ın ilk kez provokasyonla yanıt vermediğini üzüntüyle vurguluyoruz. Ermenistan, çeşitli bahanelerle çözüm sürecini geciktirmesine rağmen, Azerbaycan'ın öne sürdüğü beş barış önerisini kabul ettiğini açıklamasına rağmen, uluslararası çabalarla yürütülen müzakerelerde yıkıcı bir tavır sergilemiş, barış gündemine yanıt vermemiş, üçlü açıklamalara yanıt vermiştir ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda Brüksel'de varılan anlaşmalar, aksine Ermeni Silahlı Kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çıkarmaması, Ermenistan'ın bununla ilgilenmediğini gösteriyor. Bu da Ermenistan'ın barış sürecini ve sürece saldırmayı amaçladığını bir daha gösteriyor. Son zamanlarda Ermenistan'da üretilen mayınların Laçın topraklarına yerleştirilmesi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarına mayın döşeme ve patlayıcıların yerleştirilmesi işlemlerinin sürdürülmesi ve Ermenistan'ın iletişim ve ulaşım yollarının açılması çalışmalarında yeni koşullar getirmesi yukarıdakileri bir kez daha kanıtlamaktadır” dedi.

Altun, “Biz Samsun Azerbaycanlıları, Ermenistan'ın bu eylemlerinin normalleşme ve barış süreciyle tamamen çeliştiğini kesin olarak beyan ederiz. Ermenistan'ın saldırılarına rağmen Azerbaycan devleti, kurtarılan topraklarda geniş çaplı yeniden inşa ve inşaat çalışmaları yürütüyor. Bu, Ermenistan'ın barış sürecini mümkün olan her şekilde engellediğini bir kez daha göstermektedir. Provokasyon, çatışma ve kayıpların tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir. Samsun, Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Türksoylular Derneği kesin olarak bilgilendirir ki, Ermenistan'ın bu adımları, devam eden normalleşme ve barış sürecine tamamen aykırıdır. Anavatanımızın işgalden kurtulmuş bu topraklarında büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmaları yapılırken, Ermenistan'ın saldırganlığı bu sürecin her şekilde aksadığının bir başka açık göstergesidir. Biz, bir kez daha uluslararası örgüt ve kurumları bu tür saldırıları önlemek için uluslararası düzeyde pratik adımlar atmaya ve aynı zamanda Ermenistan'ı intikamcı fikirlerini sakinleştirmeye ve barışı sağlamaya teşvik etme çabalarını yoğunlaştırmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.