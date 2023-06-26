Orta Karadeniz bayramda yağışlı

Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de arife ve Kurban Bayramı'nda havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin tahmin edildiğini duyurdu.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), arife ve Kurban Bayramı hava tahminini açıkladı. BTUM'un 5 günlük hava tahmini şöyle:

“Arife günü (27 Haziran 2023 Salı): Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu. Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 1. günü (28 Haziran 2023 Çarşamba): Bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Samsun ve Ordu, çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlere yerel olmak üzere mevzii sağanak yağışlı.

Bayramın 2. günü (29 Haziran 2023 Perşembe): Bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Tokat ve Amasya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 3. günü (30 Haziran 2023 Cuma: Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölge geneli (Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayramın 4. günü (01 Temmuz 2023 Cumartesi): Bölge geneli parçalı bulutlu. Ordu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hava sıcaklıkların, arife günü, bayramın 1 ve 2. günü mevsim normaller civarında, bayramı 3. günü 2 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bayramın günü sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.”