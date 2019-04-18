Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “10 yıl içerisinde proje sayımız 600'ü geçti. Bu 600 projeye yaklaşık 200 milyon lira hibe uygulaması yaptık. Bu 200 milyon liraya paydaşlarımız da 200 milyon lira katarak 400 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik bu bölgede” dedi.

"Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşması: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlanmasında Yenilikçi Bir Model" etkinliği gerçekleştirildi. OKA binasında gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, geçen yıllarda çeşitli coğrafi işaret olabilecek potansiyeli olan ürünleri belirlemeye ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya başladıklarını söyledi.

“10 yıl içerisinde proje sayımız 600'ü geçti”

Türkiye'de 26 tane kalkınma ajansının olduğunu ifade eden Özen, “Her birimizin yaklaşık 25'er milyon lira yıllık bütçesi var. Bu bütçelerle projeler yapmaya ve projelere finansman desteği sağlamaya çalışıyoruz. Buna ilaveten de bölgemizde potansiyeli olan meseleleri gündeme taşımaya ve paydaşlarımızla beraber fizibilite desteği, doğrudan finansman desteği, mali destek programları, teknik destek eğitim toplantıları, çalıştaylar yapmaya çalışıyoruz. 10 yıl içerisinde proje sayımız 600'ü geçti. Bu 600 projeye yaklaşık 200 milyon lira hibe uygulaması yaptık. Bu 200 milyon liraya paydaşlarımız da 200 milyon lira katarak 400 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik bu bölgede” dedi.

“Ballıca Mağarası'nda 15-20 milyon liralık yatırımımız olacak”

Paydaşlarının kendilerinden 1 alması ve 2 katması sayesinde 100 milyonu aşkın bir turizm yatırımları olduğunu aktaran Özen, “Sadece Kızılırmak Kuş Cenneti'nde 15 milyon liralık bir yatırıma imza attık. UNESCO mirasına girmesi için alt yapıyı hazırladık belediyemizle birlikte. Şu anda çok ciddi bir mesafe alındı. Ballıca Mağarası'nın UNESCO geçicisi listesine alınması tamamen ajansımız ve paydaşlarımızla çalıştığımız dosyalar sayesinde. Ballıca Mağarası'nda 15-20 milyon liralık yatırımımız olacak önümüzdeki dönemde. Şuanda fizibiliteleri yapılıyor. Ballıca Mağarası, Kazova ve çevresi bir dünya mirası haline gelecek inşallah” diye konuştu.

Özen ayrıca, bu yıl paydaşlarıyla beraber yaklaşık 35 milyon liralık hibe yatırımını da faaliyete geçirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ise patent kanunu ve coğrafi işaretlerinin çıkmasıyla beraber ve hukuki kriterlerin belli olmasının ardından hem üreticinin hem de tüketicinin hak ve hukukunun korunduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Lezzet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Lezzet Profesyonelleri Derneği Başkanı Haldun Tüzel sunum gerçekleştirdi.

Tokat stant açtı

Çalıştayda ayrıca, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) stant açtı. Tokat, Niksar, Turhal ve Zile'den oda ve borsalar sahip oldukları coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yaptı. Ziyaretçilere, Tokat kebabı, Zile pekmezi, Zile kömesi, Turhal yoğurtmacı, Niksar cevizi ikram edildi. Ayrıca, Tokat bileziği ve sucuk, üzüm tarhanası, yazma, çemen ve acuka gibi coğrafi işaret yolundaki ürünlerin de ön tanıtımı yapıldı.