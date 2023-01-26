Orta Karadeniz'de 5,8 milyar dolarlık dış ticaret

Samsun'da, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Onur Anıtı önünde düzenlenen törende, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir tarafından anıta çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

5,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanından 2022 yılında 2 milyar 571 milyon 774 bin dolar ihracat, 3 milyar 310 milyon 564 bin dolar ithalat gerçekleştirildi ve toplam 5 milyar 882 milyon 339 bin dolar dış ticaret hacmine ulaşıldı.