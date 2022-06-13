İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Orta Karadeniz'de ‘çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 10.

Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de ‘çok kuvvetli yağış' uyarısı yaptı.


Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, “Orta Karadeniz'de beklenen çok kuvvetli yağışlara dikkat” başlıklı uyarısında şu ifadelere yer verdi:


“Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un iç kesimleri ( Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı), Ordu'nun güney batı (Akkuş, Kumru, Çaybaşı ve Aybastı) kesimleri, Tokat'ın kuzeyi ( Erbaa, Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye) kesimleri, Amasya'nın kuzey (Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova, Taşova) kesimlerinin yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. (51-75 kg/m2), Sel, su baskımı, heyelan, yıldırım yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Samsun'un doğu kıyı ilçeleri ve Ordu'nun kıyı ilçelerinin iç kesimlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı yer yer sel ve su baskınlarının görülebileceği ihtimaline karşı ilgili ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”


Uyarının geçerlilik periyodunun 13 Haziran Pazartesi 14.00-23.30 saatleri arası, muhtemel risklerin de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, hortum ve benzeri durumlar olduğu bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.