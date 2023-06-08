Orta Karadeniz'de sel afeti: Enerjisiz köy kalmadı

Orta Karadeniz'de yaşanan sel afetinden 342 trafo, 171 köy ve 12 bin 376 kullanıcı etkilenirken, yapılan çalışmalar sonucu enerjisiz bir köy kalmadığı açıklandı.

Samsun ve Sinop'ta meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda oluşan sel felaketi, Samsun'un Canik ilçesi ile Sinop'un Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde enerji kesintilerine neden oldu. Bu kesintiler sonucunda 342 trafo, 171 köy ve 12 bin 376 kullanıcı etkilendi. YEDAŞ, bölge halkının güvenliği ve elektrik ihtiyacının karşılanması konusunda büyük bir özveriyle çalıştı.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, konu hakkında yaptığı açıklamada, sel felaketinin etkilerini en aza indirgemek ve elektrik dağıtım hizmetlerini hızlı bir şekilde sağlamak için gereken tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtti. Gece saatlerine kadar süren çalışmalarla enerjisiz köy bırakmama hedefine odaklandıklarını ifade eden Bilgi, ekiplerin, gece gündüz demeden sahada aktif bir şekilde görev yaptığını ve sel felaketinin yol açtığı zorluklara rağmen acil müdahale ve onarım çalışmalarını hızla gerçekleştirerek bölge halkının yaşamını normale döndürme hedefine ulaştıklarını vurguladı.

“Gece gündüz demeden özveri ile çalışıyoruz”

Ayrıca, sel bölgesine hava ve kara yoluyla ulaşım sağlandığını belirten Genel Müdür Bilgi, bu sayede enerji kesintisine maruz kalan bölgelerdeki köylerin elektrik ihtiyaçlarına hızlıca cevap verdiklerini aktardı. Enerjisiz köy kalmaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve şebeke yenileme ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda enerjisiz bir köy bırakılmadığını belirten Yunus Emre Bilgi, “YEDAŞ ve ilgili ekipler, halkın güvenliği ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak için enerji kesintilerini en kısa sürede gidermeye yönelik kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüler. Tüm kesinti ve arızalar giderilmiş olup normal çalışma düzenine geçilmiştir" dedi.

Bilgi, afetzedelere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.