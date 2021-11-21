Orta Karadeniz'de vaka durumu

12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop’ta ise düştü.
12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop'ta ise düştü.
30 Ekim-5 Kasım tablosu 6-12 Kasım tablosuyla karşılaştırıldığında; Samsun'da vaka oranları yüz binde 339,58'den 340,84'e, Ordu'da yüz binde 487,92'den 499,87'e yükseldi. Sinop'ta yüz binde 358,03'den 347,87'e, Amasya'da 373,18'den 326,09'a düştü.