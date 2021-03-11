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Orta Karadeniz'de zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz Bölgesi’ni yaşanabilecek zirai don olayına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz Bölgesi'ni yaşanabilecek zirai don olayına karşı uyardı.


Yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren başlayarak, 14 Mart Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.


Yapılan uyarıda Orta Karadeniz illerinden Sinop, Samsun, Amasya, Tokat ve diğer bölgelerden iller sarıyla boyanarak yaşanabilecek zirai don tehlikesi vurgulandı.

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