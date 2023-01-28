Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji tarafından, Orta ve Doğu Karadeniz'de “Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat” başlığıyla meteorolojik uyarı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, “Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, 29 Ocak 03.00-21.00 saatleri arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.