Ortaokul öğrencilerinden tramvay istasyonunda kitap farkındalığı

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaokulların katılımıyla ilçede bulunan tüm tramvay istasyonlarında ortaokul öğrencilerinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Samsun'da Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okuma seferberliği kapsamında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Atakum Kaymakamlığı ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla ilçede bulunan tüm tramvay istasyonlarında kitap okuma etkinliği düzenledi. Proje kapsamında 10 tramvay istasyonunda 13 ortaokul öğrencisinin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Arslan, “Okuma Yolculuğu adı altında Atakum Kaymakamlığı'nın onayıyla Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her ayın 20'sinde saat 11.00'de Atakum'daki tüm tramvay istasyonlarında ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla 20 dakika kitap okuyoruz. Yani her ayın 20'sinde, 20 dakika tramvay duraklarında kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tramvaydan inen yolculara kitap hediye edip, onlarla beraber kitap okuyoruz. Her akşam saat 20.00'de de ‘Samsun İçin Okuma Vakti' kampanyasına katlım için paylaşımlar yapıyoruz. Böylelikle Atakum ve Samsun'da bulunan herkesin kitap okumasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Proje kapsamında yüzlerce ortaokul öğrencisi Atakum'da bulunan Karayolları, Denizevleri, Mimar Sinan, Türkiş, Ömürevleri, Atakent, Yeni Mahalle, Kurupelit, Pelitköy ve Körfez tramvay istasyonlarında kitap okuyup, vatandaşlara kitap dağıttılar. Projeye bu ay Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Denizevleri Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Seyfi Demirsoy Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Recep Tanrıverdi Ortaokulu, Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu, Atakent Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu ve Orhan Gencebay Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.