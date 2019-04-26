Ortaokulda bilim fuarı şenliği

SAMSUN (İHA) – İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.
SAMSUN (İHA) – İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü İlyas Gülünay, bilim fuarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.
Fuarın açılışına, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, İlkadım İlçe Şube Müdürü Hıdır Okçu katıldı.