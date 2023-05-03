Ortaokulda ‘Hukuk Sokağı' açıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Barosu arasında imzalanan "Çocuk Hakları ve Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışmaları İçeren İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Tekkeköy Şehit Tayfun Özköse Ortaokulunda ‘Hukuk Sokağı'nın açılışı yapıldı.

"Çocuk Hakları ve Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışmaları İçeren İşbirliği Protokolü" çerçevesinde okul çağındaki çocuklara yönelik sosyal hizmet, sosyal yardım, kültürel aktiviteler, eğitim sürecine yönelik destekleyici hukuki destek ve rehberlik hizmeti vermek ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi hedefleniyor.

Aynı amaçla verilen ya da verilecek olan psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki süreçlere yönelik olarak protokolün taraflarınca sürdürülen söz konusu hizmet ve yardımların daha etkin bir şekilde muhataplarına ulaştırılabilmesi amacıyla yapılacak olan çalışmalara ilişkin iş birliği koşullarının belirlenmesi kapsamında 0-18 yaş arası çocukların kişisel ve sosyal gelişmelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak kısa, orta ve uzun vadeli program ve etkinlikler ile eğitim programlarının her iki tarafın iş birliği ile hazırlanması ve uygulanması, hak ihlallerine maruz kalan çocukların, hukuki yönden korunmalarına yönelik tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ve sosyal sorumluluk çerçevesinde mağdur olan hedef kitleye yönelik yürütülen ya da yürütülecek olan hukuki yardım ve sosyal hizmet sunumu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, Samsun'da yaşayan tüm çocukların beden ve ruh sağlığını koruyan, sosyal gelişimlerini destekleyen, eğitsel, psikolojik ve sosyal birçok beceri kazandıran faaliyetler için ortak gerçekleştirilecek alanların oluşturulması, Samsun'da yaşayan çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, problemlerini, taleplerini belirtebilmeleri veya var olan problemlerin çözümünde aktif rol almalarının sağlanması, rehberlik ve eğitim desteğine ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmetlerin yürütülmesi, özellikle fiziksel, cinsel ve psikolojik istismara maruz kalmış çocuklara ortak hukuki, psikolojik ve sosyal destek verilmesi ile bu konuda Samsun'da koruyucu, önleyici ve geliştirici faaliyetlere yer verilmesi, çocuk hakları konusunda Samsun'da farkındalık oluşturulmasına yönelik usul ve esasları belirlemek hedeflendi.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan Tekkeköy Kutlukent Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu Hukuk Sokağı'nda; ortaokul öğrencilerinin yaş grubuna uygun olarak çocuk hak ve özgürlükleri, hukuki süreçlerin işletilebilmesi için başvuru aşamaları, bir meslek olarak mübaşir, avukat, hakimlik ve savcılığın görev ve sorumlulukları görsellerle anlatıldı. Tekkeköy Kutlukent Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu'nda gerçekleşen açılışta Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ile birlikte Samsun Barosu yöneticileri ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Açılışın ardından Samsun Barosu avukatları tarafından öğrencilere tiyatro sunumu gerçekleştirildi.