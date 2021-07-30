Ortopedi Uzmanı Dr. Erdoğan: "Omuzun sıkışma sendromunun tanısında en önemli enstrüman fizik muayenedir"

Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Omuzun sıkışma sendromunun tanısında en önemli enstrüman fizik muayene belirleyicidir. Fizik muayenenin peşine röntgen grafisi ve o bölgenin çekilen MR ile tanı konulur. Tedavide öncelikle fizik tedavi, ilaç tedavisi ve eklemin istirahat tedavisi uygulanır. Bu tedaviye cevap vermiyorsa cerrahi tedavi uygulanır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Doç. Dr. Murat Erdoğan, günlük hayatı olumsuz etkileyen omuzlarda yaşanan sıkışma, ağrı ve hareket kısıtlılığının sebepleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Omuz bölgesinde en sık görülen problemlerden birinin sıkışma olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Bu sıkışmanın devamında ağrı, hareket kısıtlılığı gibi sağlık sorunları ortaya çıkar. Öncelikle omuz yapısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Omuz ekleminin yapısında ana olarak üç adet kemik bulunmaktadır. Bunlar kürek kemiği, kol kemiği ve köprücük kemiğidir. Kol kemiğini kürek kemiğine bağlayan yapıya rotator kılıf denilmektedir. Bu kılıf dört adet kas yapısı barındırır. Bunlar supraspinatus, infraspinatus, teres minör, subskapularis'dir. Rotator manşet adı verdiğimiz yapı kolun omuz kısmından yukarı doğru hareket etmesi işleminin yanı sıra omuzda bulunan bütün hareketlerin yapılmasına olanak sağlar. Rotator manşet kürek kemiğinin çıkıntısı olan akromion ile omuz başı arasında 1-1,5 buçuk cm aralıkta uzanır. Akromion ile rotator manşet arasında Bursa adı verilen bir kese bulunmaktadır. Bursa adlı kese yapısı nedeniyle kayganlaştırıcı bir sıvı ile kemik ve kas arasındaki sürtünme azalır. Hareket açıklığının devamı için yumuşak bir bölge sağlanır" diye konuştu.

Sıkışma nedenleri ve tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Erdoğan, "Omuzun sıkışma sendromunun nedenleri genellikle kolumuzu kaldırırken akromion rotator manşetler arasında hareket etmeyi kolaylaştıracak yeterli bir alan vardır. Fakat her omuz kaldırılışında tendom ve Bursa dokusu akromionun bir miktar sürtünmesi olur. Bu sürtünmeye omuzda impingement yani omuzda sıkışma sendromu denir. Bütün omuzda belli zamanlarda sıkışma mevcuttur. Gün içinde omuzu her kaldırdığımızda bir miktar sıkışma olmaktadır. Fakat bu sıkışma genellikle ağrıya yol açmamaktadır. Fakat omuzumu kaldırmamız gereken işlerde ya da tekrarlayan fırlatma hareketleri bu sıkışmanın bir problem haline gelmesine yol açar ve bu problem zamanla ciddi bir sağlık sorunu haline gelir. Belirtileri erken evrede omuzda sürekli ağrı, kolu öne ve yukarı kaldırırken ağrı artar. Hastaların çoğu ağrı nedeniyle o omuz üstüne yatmakta zorlanır. Bu durum kişide huzursuzluk hissi verir ve günlük hayatını olumsuz etkiler. Omuzun sıkışma sendromunun tanısında en önemli enstrüman fizik muayene belirleyicidir. Fizik muayenenin peşine röntgen grafisi ve o bölgenin çekilen MR ile tanı konulur. Tedavide öncelikle fizik tedavi, ilaç tedavisi ve eklemin istirahat tedavisi uygulanır. Bu tedaviye cevap vermiyorsa cerrahi tedavi uygulanır" şeklinde konuştu.