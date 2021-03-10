Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Türkmen: "Uzuv kopmalarında ilk 4 saat önemli"

Dr. Kubilay Ersin Türkmen, uzuv kopmalarında ilk 4 saatin uzvun yerine dikilmesi ve ardından tutunması için çok önemli olduğunu, hastaya yardım eden kişinin panik yapmadan uzvu temiz bir şekilde sarması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kubilay Ersin Türkmen, özellikle ağır sanayide çalışanların karşılaşacağı problemlerden olan uzuv kopmaları hakkında bilgiler vererek, hastanın ya da ona yardım eden kişinin panik yapmadan kopan uzvun temiz bir şekilde sarılıp sağlık kuruluşuna yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayak ve ayak Bileği yaralanmaları nedir?

Op. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, kopan uzvun yerine dikilmesi için belirli bir saatin olduğunu da belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Ayak ve ayak bileği yaralanmaları sıklıkla ağır sanayide çalışan hastaların karşılaşacağı problemlerden çünkü ayak üzerine düşen cisimler ayağın yaralanması ve sonucunda kemik eklem damar ve sinir kopmalarında neden olabilir. Bunların acil bir şekilde tanısının konularak tedavi edilmesi gerekiyor. Özellikle ayak üzerine düşen cisimler ayağı ezici parçaları yaralanmalara neden olurlar ve bunların ve tedavisinin acilen planlanması gerekir. Kopan uzuv temiz bir şekilde sarılıp o şekilde muhafaza edip getirmesi gerekiyor. Çünkü bunun yerine dikilmesi çok önemli belirli bir sürede var. Yani 4 saat geçtiği zaman bu kopan uzuv yerine dikilmesi ve uzuv tutulması çok çok sıkıntılı dolayısıyla bu süreyi aşmamak gerekiyor. Ayak uzuv kopmalarında ameliyatın başarı şansı tabii ki yapılan ameliyatın kalitesine bağlıdır. Burada kemiğin bir bir birine tespiti ve ardından damarları ve sinirleri birleştirip mikro cerrahi ile dikilmesi gerekir. Bu tarz operasyonlar kurtarıcı olduğu gibi de kişinin yaşam kalitesini arttırmaktadır"