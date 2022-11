Oruç: “Birçok cesur yürek aramızdan çıkacak”

Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu”nda konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İnanıyorum ki bu sempozyum gibi insanlarımıza yenilikçi yaklaşımın ve fikirlerin gelişiminin önemini hatırlatan eğitimlerin sayısı arttığında, bu yolda cesaretle ilerleyen, yeni fikirler ortaya koymaktan çekinmeyen, sektörlerine ve ülkelerine katkı vermeyi amaçlayan birçok cesur yürek aramızdan çıkacak” dedi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu”, Eğitim Araştırma Hastanesi konferans salonunda kamu ve özel çeşitli sağlık kuruluşlarında 400'ün üzerinde sağlık çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ergin Kariptaş, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mahmut Başoğlu ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'un açılış konuşmalarını yaptığı sempozyumda, yaptığı konuşmada günümüzde artık değişim ve yenilikçi yaklaşımın tüm kurumlar için bir ihtiyaç değil, adeta zorunluluk olduğunu vurgulayan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç şunları söyledi:

“Yenilik ve değişim arayışını bünyelerine entegre etmeyen kurumlar, kurumsal yapılarını güçlendirme ve bulundukları sektöre yön verme şansına sahip değil. Biz sağlık kenti Samsun olarak, bu yenilik ve değişim yarışında var olduğumuzu, adımızdan daha fazla söz ettireceğimizi her geçen yıl hem bölgemize hem ülkemize daha da fazla hissettiriyoruz. Sağlık sektörünün ortaya koyduğu kümelenme çabaları, medikal firmalarımızın her geçen gün yeni tıbbi cihaz üretim ve geliştirme alanlarında kendilerini göstermeleri, özel / kamu sağlık kurumlarımızın standartlarını her yıl daha da ileri bir noktaya taşıma çabaları bunun bir göstergesi. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde düzenlenen ‘İkiztepe Sağlık Zirvesi' de bu çabaların olgunlaştığını ve istenilen seviyeye doğru ilerlediğini bize bir kez daha gösterdi. İnanıyorum ki bu sempozyum gibi insanlarımıza yenilikçi yaklaşımın ve fikirlerin gelişiminin önemini hatırlatan eğitimlerin sayısı arttığında, bu yolda cesaretle ilerleyen, yeni fikirler ortaya koymaktan çekinmeyen, sektörlerine ve ülkelerine katkı vermeyi amaçlayan birçok cesur yürek aramızdan çıkacak.”

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Şahin, çeşitli üniversitelerden ve sağlık kuruluşlarında yöneticilerin de katıldığı ve katılımcılara “Değişim İhtiyacı, Beynin Bilgiyi İşleme Sistemi, Yenilikçi Fikir Oluşturma ve Geliştirme, Problem Çözme Teknikleri, Yenilikçi Fikir Oluşturmada İşbirliği ve Dayanışma, Yenilikçi Fikirlerde Sinai Mülkiyet Haklarının Korunması” konularında alanında deneyimli uzmanlar tarafından sunumlar yapılan sempozyum, katkıda bulunan akademisyenlere sunulan plaketlerin takdimiyle sona erdi.