Oruç: “Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılanmak”

Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolunun aşılanmak olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Dünya Hepatit Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, viral hepatitlerin tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Hepatitin, en basit anlamıyla karaciğer iltihabı olduğunu kaydeden Oruç, “Bu nedenlerin başında viral enfeksiyonlar gelmektedir. Viral hepatitlere sebep olan farklı virüs tipleri (A,B, C, D ve E) bulunmaktadır. Dünyada yılda 1,4 milyon insanın bu virüs tiplerine bağlı hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. Hepatit B ve Hepatit C mikropları uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrıca bir öneme sahiptir. Bu virüsler yılda bir milyon insanın ölümünden sorumludur. Halen, dünyada yaklaşık 500 milyon kişinin Hepatit B ve C virüsleri ile enfekte olduğu, 3 kişiden birinin ise bir ya da daha fazla kez bu virüslere maruz kalmış olduğu tahmin edilmektedir” diye konuştu.

“En etkili yol aşılanmak”

Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolunun aşılanmak olduğunu dile getiren Oruç, “Hepatit B aşısı güvenli ve etkili bir aşıdır. Ülkemizde, bebeklere ilk dozu doğumda olmak üzere 1 ve 6 aylıkken olmak üzere toplam 3 doz ve risk grubunda olan kişilere de yine 0, 1 ve 6 ay şeklinde 3 doz olarak ücretsiz Hepatit-B aşısı sağlık kuruluşlarımızda uygulanmaktadır. Hepatit C virüsüne karşı aşı henüz bulunmamaktadır. Aşı dışında bulaşma yoluna ilişkin koruma önlemleri ön plandadır” şeklinde konuştu.