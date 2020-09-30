Oruç: "Türkiye geç kalmadı"

Dr. Ahmet Tevfik Sünter'in moderatörlüğünde gerçekleşti.

OMÜ'nün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan seminerde OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzmanlıkları doğrultusunda Kovid-19 virüsü ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek moderatör Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Seminerde; sosyal hayatta katılımcıların doğru ve etkin bilgilendirilmesi için bilimsel kılavuzlara uygun olarak Kovid-19 enfeksiyonundan korunma yolları aktarıldı. Uzman konuşmacılar, virüs hakkında bilinen yanlış bilgileri düzelterek kamuoyundan gelen soruları yanıtladı.Toplum sağlığından ödün vermeden en ideal şartlarda sosyal hayatın sürdürülebilmesi, toplumun pandemiden kaynaklanan dezavantajlı bir durum yaşamaması için alınması gereken tedbirleri sıralayan konuşmacılar, konuyla ilgili uzman görüşlerini bildirdi.

‘Tedbirleri bilinenden çok önce aldık'

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç'a yönelik gelen ‘Tedbir almakta geç mi kalındı' sorusuna Oruç; herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını, Türkiye'de virüs yayılmadan hazırlıklara başlandığını, önlemleri erken alarak tedbirler konusunda aslında dünyadaki birçok ülkeden Türkiye'nin bir adım önde olduğunu belirterek karşılık verdi. Kovid-19 hastalığından korunmak için önerilen beslenme düzeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla ilgili diyete ilişkin bilimsel açıklamaların da yapıldığı seminer, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

Seminerde; Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Hafize Erdeniz uzman konuşmacı olarak yer aldı.