Oruç: “Vaka sayılarındaki artış, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı”

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'da vaka sayısının yüz binde 211,71'e çıktığını belirterek, “Vaka sayılarındaki artış, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. İlimizde aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Hiç vakit kaybetmeden aşınızı mutlaka yaptırın” dedi.

Samsun'da yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşı oranları hakkında bilgi veren Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Vaka sayılarımız artıyor. Sayılardaki artış, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor. İlimizde aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Maalesef hastane yatışlarımızın ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu aşısını erteleyen bu vatandaşlarımız oluşturuyor. Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını şubat, mart, nisan, mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden aşınızı mutlaka yaptırın” diye konuştu.

“İlimizdeki vakaların neredeyse yüzde 90'ı delta varyantından oluşuyor”

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Samsun'un bu haftaki insidans hızının yüz binde 211,71'e çıktığına dikkat çeken Oruç, “Vaka sayılarımızdaki bu artış maalesef, artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. Bu yansımayı durdurmak için, Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın yakından takip ettiği bir süreçle aşı çalışmalarımızı yaygın bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki vakaların neredeyse yüzde 90'ı delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının etkisiyle hızlı bulaşan hastalık, aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor.

Samsun'da aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan ve iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerinden oluşuyor. Maalesef hastane yatışlarımız, yoğun bakım hastalarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu da bu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor. Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını şubat, mart, nisan, mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü hatırlatma doz aşınızı mutlaka yaptırın. Aşı sadece sizi korumaz. Hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalinizi de azaltır. Bu nedenle hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilere hastalığı bulaştırmamak için, lütfen ertelediğiniz aşısınız tamamlayın. Birinci dozda yüzde 85 oranına ulaştık. Ancak ikinci dozda 18 yaş üstü hedef nüfusa göre yüzde 69 seviyesindeyiz” şeklinde konuştu.

“Vakalar artıyor. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor”

“Vakalar artıyor. Bu gidişatı durdurmamız gerekiyor” ifadesini kullanan Oruç, şunları kaydetti:

“Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalmasını istiyorsak, elimizdeki en güçlü silah olan aşıyı mutlaka daha da etkin kullanmalıyız. Bir doz aşı oldum bana yeter dememeliyiz. İki doz aşımızı yaptırmışsak hatırlatma dozuyla koruma kalkanını güçlendirmeliyiz. Artık bir bahanemiz yok. Aşımız var. Aşı noktalarımız aktif olarak sizleri bekliyor. Yeni bir vaka artışının ortaya çıkaracağı yasaklar tablosuyla karşılaşmamak için yapmamız gereken belli. Aşımızı yaptırmak. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça Samsunsporumuzun maçını statta izleyelim, sosyal etkinliklerimize katılıp, seyahatlerimizi güven içinde yapalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Yeniden koronanın hayatımıza hâkim olmasına izin vermeyelim.”