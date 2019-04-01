Oruç: "Yılda 175 bin kişiye kanser teşhisi konuyor"

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Türkiye'de her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisinin konulduğunu söyledi.

1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Eda Türe ile birlikte Onkoloji Ünitesi'nde yatan hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

"Doğru korunma ile vakaların üçte biri önlenebilmektedir"

Kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu ifade eden Oruç, "Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obeziteyle ilişkilidir. Kanser korunulabilir bir hastalıktır ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir. Çevresel etkenler kanser oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, sedanter yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunulabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaları sevk etmek erken tanı şansını arttırmaktadır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. İlimizde de başta İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba KETEM'ler (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak taramalar yapılmaktadır. 30-65 yaş grubundaki her kadının 5 yılda bir HPV-DNA testi ile taranması, pozitif çıkan olguların pap smear testi ile tekrar değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Meme kanseri tarama programında; 40-69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir klinik meme muayenesi yapılarak mamografi çekilmekte ve kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmektedir. Dijital mamografi cihazları ile çekilen mamografiler pacs sistemiyle Hacettepe Üniversitesi'nde kurulan Ulusal Mamografi Okuma Merkezi'ne gönderilmektedir. Kalın bağırsak kanseri tarama programında ise; 50-70 yaş grubundaki kadınlara ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılmaktadır. İlimizde 2018 yılı içinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında 21.196 kadına mamografi çekilmiş, 17.481 HPV numunesi alınmış ve 21.491 gaitada gizli kan testi yapılmıştır. Kanser; dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmakla beraber, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Bu anlamda kanserle etkin mücadele konusu gündeme gelmekte, bu mücadelede de ulusların oluşturdukları sağlık politikaları kadar halkın farkındalığının arttırılmasına yönelik düzenlenen etkinlikler de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kanser Haftası etkinlikleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hafta boyunca tüm ilçelerde düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini amaçlamaktayız. 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' diyerek vatandaşlarımızı ücretsiz kanser taramalarını yaptırmak için kayıtlı oldukları Aile Sağlığı Merkezlerine ve KETEM'e davet ediyoruz" dedi.