OSB'deki demiryolu hattı ve rampası Havza'daki ihracatı arttıracak

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Ufuk Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Ufuk Yalçın, Cengiz Nayman ve Sebahattin Özdemir'e Havza OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek Havza OSB'ye demiryolu ve yükleme rampası yapılması konusunda istişarelerde bulundular.

Cengiz Nayman Havza OSB'nin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve genişleme çalışmalarının tamamlanması ile bu büyümenin daha da hızlanacağını belirterek, “Şuan OSB'de üretime geçen işletmelerimizin nakliye konusunda elini güçlendirecek olan demiryolu ve yükleme rampası aynı zamanda Havza OSB'yi daha cazip bir hale getirecek. Ülke ekonomisine büyük katkı verecek olan yatırımın bir an evvel haya geçmesi çok önemli” dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir ise Havza OSB'de her geçen gün sevk edilen ürün miktarının arttığına dikkat çekerek, “Şuan üretime geçen işletmelerimizden iki firmamız ihracat yapmakta. Burada yapılacak olan demiryolu hattı ve yükleme rampası ile Havza OSB'de üretilen ürünlerin Samsun'a buradan da yurt dışına ve ülke içine nakli daha kolay hale gelecek. Yapılacak olan çalışma ile Havza OSB yatırımcılarını çok daha imkanlar sunacak. Ayrıca bölgemizde istihdam sorununun çözümüne önemli bir katkı sunulmuş olacak” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir, Yalçın'a ziyaretin anısına semaver hediye etti.