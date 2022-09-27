Osman Çelik: “İlk iki sıranın içerisine girmek istiyoruz”

Samsunspor'da takım kaptanı Osman Çelik, bir an önce seri galibiyetler alıp, ilk iki sıra içerisine yerleşmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da takım kaptanı Osman Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladığını ifade eden Çelik, Bandırmaspor mücadelesini kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

“Seri galibiyetler alıp, hedefimiz olan ilk sıra içerisine girmek istiyoruz”

Sakaryaspor galibiyetinin ardından Bandırmaspor engelini de 3 puanla geçmek istediklerini belirten Osman Çelik, “Sakaryaspor maçı bizim için çok önemliydi. Kırılma maçı gibi bir maç oynadık. Saha içinde olmuşum, dışında olmuşum benim için çok fark etmiyor. Önemli olan Samsunspor'un başarısı. Kulübede de olsam, sahanın içinde de olsam, tribünde de olsam elimde ne geliyorsa yapıyorum. Her yerde arkadaşlarıma gerekli desteği veriyorum. Galip geldiğimiz için mutluyduk. Nerede olursam olayım Samsunspor'a yardım etmeye çalışacağım. Bugün itibariyle idmana başlıyorum. Hafta sonuna kadar hazır olacağımı düşünüyorum. Bandırmaspor deplasmanı zor bir deplasman. Atmosfer ve saha şartları zorlu ama başımıza bunları ve ligi bilen bir hocamız geldi. Bu bizim için artı. Biz de Sakaryaspor maçında aldığımız galibiyetin moral ve motivasyonuyla Bandırmaspor maçından iyi bir skor ve sonuçla döneceğimizi ümit ediyoruz. Bu ligde 2-3 maçlık galibiyet serisi yapan hemen üst sıralara tırmanıyor. Üst sıralarla aramızda pek bir puan farkı yok. Bir an önce seri galibiyetler alıp, hedefimiz olan ilk iki sıra içerisine girmek istiyoruz” dedi.

Osman Çelik, Samsunspor'un, Sakaryapsor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.