Osmanlı eseri 'Taş Köprü'nün durumu içler acısı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Osmanlı dönemine ait Taş Köprü'nün son hali vicdanları sızlattı.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kalaba mevkisinde 19. yy Osmanlı Devleti'ne ait Taş Köprü bulunuyor. Boyutu küçük olan basık kemerli tek gözlü düzgün kesme taştan yapılma köprünün ciddi kısmı toprak altında kalmış durumda. Köprü geçmişte bir takım onarımlar görmüş. 1996 yılında Anıtlar Kurulu kararıyla koruma altına alınan köprünün son halini fotoğraflayan tarihçi-sosyolog Emin Günaydın, tarihi köprünün virane halinden kurtulması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Can çekişen halde, yetkililer sahip çıkmalı"

Konu hakkında açıklamada bulunan Emin Günaydın, “Ecdat yadigarı köprü, Anıtlar Kurulu kararıyla (2723-27-/12/1996) koruma altına alınmıştır. Gel gör ki son durumu; dalların ve çalıların arasında büyük bir kısmı toprak altında kalmış can çekişen haldedir. Bu bağlamda Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nü, 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığı'nı acil göreve davet ediyorum. Ülkemizin en büyük zenginlikleri arasında tarihsel yapı ve anıtlar olduğuna şüphe yoktur. Tarih ve doğa sever Mehmet Ersoy Binali ile tarihi Taş Köprü'yü bulup içler acısı durumunu gördük. Yetkililerin, bu tarihi değerimize sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.