Samsun'da bir otelde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klima bakım ve tamir firması sahibi Ferit Saldırıcı (37), rutin klima bakımı için otele gitti. Otelin bodrum katındaki su pompası arızasına bakmak istediği esnasında elektrik akımına kapılan Saldırıcı, ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ferit Saldırıcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.