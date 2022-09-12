İhlas Haber Ajansı

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Otelde kalp krizi geçirerek düşen resepsiyon görevlisi hayatını kaybetti

Samsun’da görev yaptığı otelde kalp krizi geçirerek düşen resepsiyon görevlisi hayatını kaybetti.

Samsun'da görev yaptığı otelde kalp krizi geçirerek düşen resepsiyon görevlisi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli resepsiyon görevlisi Mustafa Şeker (61) kalp krizi geçirerek mutfak önünde düşerek kafasını yere çarptı. Olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Otele giden sağlık ekibi ve polisler, Mustafa Şeker'in hayatını kaybettiğini tespit etti.


Mustafa Şeker'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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