Otelde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu otele satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Çiftlik Mahalles'inde bulunan otel odasından irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ve otel odasında uyuşturucu madde bulundurduğu istihbar edilen E.B.',yi takibe aldı. Narkotik polisi otele yaptığı operasyonda otel yapılan aramada, 460 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 850 TL para ele geçirildi. Ayrıca, arama esnasında otel odasında bulunan 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılmış, E.B. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.