Otizm için mavi ışık yaktılar

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için “Otizm'e Mavi Işık Yak” kampanyası başlatıldı.

Liv Hospital Samsun ailesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için “Otizm'e Mavi Işık Yak” kampanyası başlatıldı. Başlatılan bu hareket dünyada büyük ilgi gördü. Bir dünya kampanyası olan “Light It Up Blue” yani “Mavi Işık Yak” kampanyasının 2009 yılından beri Türkiye elçisi olan Tohum Otizm Vakfı Türkiye'de çağrıda bulundu. Vakfın çağrısıyla bugün ikonik binalar mavi ışıkla aydınlatılacak, insanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, onların yanında olduklarını ifade edecekler.

Liv Hospital Samsun ailesi Otizm Farkındalık Günü için başlatılan “Mavi Işık Yak” kampanyasıyla harekete geçti. Bugün yönetici, hekim ve çalışanlarıyla mavi renk giyinen Liv ailesi, #otizmemaviışıkyak etiketiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulundu, farkındalığa destek verdi.